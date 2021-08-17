Ижевск, 17 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Удмуртии в период с 1 мая по 12 августа продажи электросамокатов выросли на 375%. Соответствующие данные подготовила аналитическая служба Wildberries, сообщает пресс-служба маркетплейса. В целом по России продажи электросамокатов за три месяца выросли на 120%.

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Наиболее значительный рост продаж наблюдается в Нижегородской области — продажи электросамокатов увеличились в 29 раз, в Татарии — в 18 раз, в Ульяновской области рост составил 152%, в Чувашии — 134%, в Новосибирской области — 132%.

В весенний и летний период в целом по России наблюдается традиционный рост спроса на спортивные товары — их продажи увеличились на 85% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, который провел сервис поиска работы SuperJob, 49% респондентов поддержали законодательные ограничения для вождения электросамокатов.

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