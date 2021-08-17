Киев, 17 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении знака отличия «Национальная легенда Украины». Об этом сообщила пресс-служба офиса президента страны.

President.gov.ua Владимир Зеленский

В документе сказано, что награду могут получать граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите страны и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Награда изготовлена из золота в форме сине-жёлтого цветка и будет выдаваться ежегодно по случаю Дня независимости Украины.

Напомним, ранее Нацбанк Украины объявил о введении в оборот юбилейной монеты, посвящённой 30-й годовщине независимости страны. На одной из сторон монеты изображено число 30, причём ноль также стилизован под сине-жёлтый цветок.