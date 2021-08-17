Илекский район, Оренбургская область, 17 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области госпитализирован пятилетний ребенок с травмированным ухом, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

(сс) Osvaldo Florez Собака за забором

По данным ведомства, ребенок пострадал от нападения собаки. Животное укусило дошкольника за ухо.

По факту травмирования ребенка полиция проводит проверку. Как утверждает мать мальчика, на ее сына напала дворовая собака.

Стоит отметить, за сутки это уже второй случай нападения собак на детей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Матвеевском районе животное атаковало 12-летнего ребенка.