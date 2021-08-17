Красногорск, 17 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В период с 16 по 27 августа в Подмосковье проводится патрулирование лесного фонда. Об этом 17 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

(сс) marneejill Лес

Таким образом власти региона планируют усилить меры по выявлению и пресечению незаконной добычи ископаемых на лесных участках земель лесного фонда. Как отметила председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир, всего в лесничествах организовано 19 мобильных групп патрулирования.

«К патрулированию вместе с государственными лесными инспекторами ГКУ МО «Мособллес» будут привлечены сотрудники территориальных органов МВД России, представители органов местного самоуправления, общественные лесные инспектора Московской области — всего более 420 человек», — сказала Казимир.