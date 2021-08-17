Пермь, , 12:11 — REGNUM Партия «Единая Россия» запускает проект «Школа» по оценке готовности всех школ в стране к новому учебному году. Депутаты вместе с родителями и администрациями школ проверят безопасность учреждений, качество ремонта, организацию питания, готовность учебного оборудования, библиотек, спортзалов

Новый учебный год Георгий Балаков, ИА REGNUM

Там, где будут выявлены недостатки, парламентарии от «Единой России» примут участие в их устранении, сообщил секретарь Генерального совета партии, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак во время визита в Пермь 17 августа.

«С сегодняшнего дня депутаты вместе с родителями и администрациями школы должны оценить готовность всех школ в стране, а их более 40 тысяч, к учебному году», — рассказал он.

До 1 сентября парламентарии от «Единой России» проинформируют родителей о том, как учтены их замечания, что и когда конкретно будет сделано.

«Также мы рекомендуем нашим депутатам встретится с педагогами, провести условный «разговор в учительской», принять участие в августовских педсоветах», — указал Андрей Турчак.

Кроме того, проходит традиционная ежегодная акция «Собери ребенка в школу». Активисты единого волонтерского штаба помогут подготовиться к началу учебного года ребятам из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, соберут для них школьные товары и канцелярские принадлежности.