ЕР изучит, насколько готовы российские школы к новому учебному году
Пермь, 17 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» запускает проект «Школа» по оценке готовности всех школ в стране к новому учебному году. Депутаты вместе с родителями и администрациями школ проверят безопасность учреждений, качество ремонта, организацию питания, готовность учебного оборудования, библиотек, спортзалов.
Там, где будут выявлены недостатки, парламентарии от «Единой России» примут участие в их устранении, сообщил секретарь Генерального совета партии, первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак во время визита в Пермь 17 августа.
До 1 сентября парламентарии от «Единой России» проинформируют родителей о том, как учтены их замечания, что и когда конкретно будет сделано.
Кроме того, проходит традиционная ежегодная акция «Собери ребенка в школу». Активисты единого волонтерского штаба помогут подготовиться к началу учебного года ребятам из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, соберут для них школьные товары и канцелярские принадлежности.