Казань, 17 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 17 августа лабораторно подтвержден 24 781 случай инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 46 человек, накануне — 49, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровели 21 845 ковид-пациентов, скончались 656 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению 46 человек, количество летальных исходов увеличилось на шесть.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа общее число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики, составляет 207 867 008.

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