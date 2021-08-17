Тбилиси, 17 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Учебный процесс в Грузии можно будет начинать тогда, когда при тестировании на коронавирус будет менее 4% положительных результатов. Об этом заявил на брифинге руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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«Если положительный показатель упадет ниже 4%, то можно будет поднять вопрос о возобновлении обучения», — сказал Гамкрелидзе.

Он выразил надежду, что к сентябрю эпидемиологическая ситуация в стране улучшится до нужного уровня. По мнению врача, вакцинация должна способствовать этому процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 17 августа сообщили, что за последние сутки в стране провели 47 872 исследования на коронавирус, из которых положительными были 6208 или почти 13%.