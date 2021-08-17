Минск, , 12:09 — REGNUM Проекты нормативных правовых актов по вопросам экономической сферы и национальной безопасности обсудил 17 августа Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Чиновники обсудили четыре основные темы: проекты интеграционных программ Союзного государства, вопросы реабилитации неплатежеспособных предприятий, совершенствование системы мониторинга общественной безопасности и корректировку некоторых полномочий правительства. Лукашенко «обратил внимание, что для предприятий должны действовать механизмы «автоматической» защиты в случае неблагоприятных внешних факторов», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, в августе 2020 года завершилась президентская кампания в Белоруссии, итогом которой стало непризнание Александра Лукашенко президентом значительным количеством белорусских граждан. По постсоветской республике прокатилась волна протестных манифестаций против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма. Были отмечены попытки организовать забастовочное движение. Запад не признал бессменно правящего с 1994 года Лукашенко легитимным президентом и применил к официальному Минску политические и экономические санкции.

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