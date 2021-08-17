Красногорск, 17 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Московской области в ходе полета потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщают 17 августа «Известия» со ссылкой на источники в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Ил-112В на аэродроме Воронежского авиазавода

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель.

Подробности произошедшего устанавливаются, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке утром 12 августа потерпел крушение вертолёт Ми-8 с пассажирами на борту.

Воздушное судно, следовавшее по маршруту Петропавловск-Камчатский — Курильское озеро, упало в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заказника.

Читайте также: Вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке — все новости