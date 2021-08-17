Чита, 17 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Бдительный водитель скорой медицинской помощи помог задержать насильника в Чите. Подробности инцидента, произошедшего в ночь на 15 августа в посёлке Осетровка, сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Жертвы насильников

По данным следствия, местный житель 1988 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался изнасиловать 36-летнюю женщину.

«Подозреваемый увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился, повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать.

Женщина, сопротивляясь, расцарапала злоумышленнику лицо и стала звать на помощь. Крики женщины услышал водитель скорой медицинской помощи, который ждал врачей в автомашине. Мужчина скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции», — пояснили следователи.

Задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.