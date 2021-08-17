Москва, 17 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Инфляция в 2021 году стала и мировым, и российским трендом. Розничные цены в России по итогам года в среднем могут подскочить на 20% и выше, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены на продукты

«Промышленные товары, кстати, дорожают еще быстрее, чем продовольственные. У политиков перед выборами в Госдуму еще есть удачный шанс оседлать волну дефляции, ведь традиционно в августе и начале осени цены на фрукты и плодоовощную продукцию снижаются.

Вот почему законопроект ФАС об ограничении наценки на продукты питания в ретейле сегодня имеем важное экономическое и социальное значение.

Цены на продукты питания продолжают пока плавный рост до конца 2021 года и будут сопоставимы с личной инфляций граждан, в диапазоне 15%-20% как минимум. «Серый» уголок российского ретейла — это розничное ценообразование.

По каким формулам и правилом оно происходит, пока не совсем ясно. Не секрет, что торговые сети зарабатывают в России намного больше производителя. Но вряд ли магазины упустят свое, если спрос будет стабилен

Но все-таки здесь главное — обойтись без перегибов. Важно следовать здравому смыслу и рыночным принципам.

Еще в 2020 году российский рубль серьезно сдал свои позиции к мировым валютам и не смог восстановиться. Мировые цены на сельхозпродукцию выросли почти на 40%.

Сдерживание цен привело к драматическому снижению маржинальности бизнеса производителей. С этим они уже точно не могут смириться, иначе просто придется уйти с рынка», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей.

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