Тюмень, 17 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Тюмени участковый врач пришёл к больной 90-летней женщине с инсультом на 11 день после вызова, пояснив, что много вызовов. Об этом вопиющем случае сообщили губернатору Тюменской области Александру Моору на прямой линии 17 августа.

Yarregion.ru Врач

«Это, конечно же, ненормально. Поскольку бабушке 90-лет и у неё есть, полагаю. хронические заболевания. Она должна была попасть в категорию особого внимания. Врачи из поликлиники должны были отработать эту ситуацию оперативно», — считает глава тюменской области.

Заместителю губернатора Тюменской области Ольге Кузнечевских поручено разобраться в ситуации.