Джакарта, 17 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Истребители F-16, принадлежащих ВВС Индонезии, оживили празднование 76-й годовщины Дня независимости Индонезии, сообщает Kompas.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Индонезии

Восемь самолетов F-16 в форме стрелы пролетели над президентским дворцом и выполнили маневр на высоте 1000 футов.

«Мы, орлы ВВС, охраняющие страну, с высоты 1000 футов желаем вам счастливой 76-й годовщины Дня независимости Индонезии в 2021 году», — заявил полковник Агус Дви Арианто.

Как сообщало ИА REGNUM, в ознаменование 76-й годовщины со Дня независимости Республики Индонезии 134 430 заключенных получили помилование.