Тольятти, Самарская область, 17 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. АвтоВАЗ готовит к премьере усиленную версию модели Lada Granta — полурамного грузовика «ВИС-2349 Гранта». Об этом сообщается на сайте Drom.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

На данный момент специалисты автопредприятия подготавливают авто к сертификации.

Грузоподъемность новинки составляет 920 кг. Кабина грузовика взята от обычной модели ВИС-2349. Однако приваренная к нему несущая полурама была усилена, а также увеличена колесная база с 2845 мм до 3100 мм, то есть на 255 мм.

Стандартный восьмиклапанный мотор производительностью 87 «лошадей» объёмом 1,6-литров у «ВИС-2349 Гранта» заменён на мелкосерийный 16-клапанный 1,8-литровый двигатель от компании «Супер-Авто». Его максимальная мощность составляет 117 «лошадей».

Напомним, продажи рестайлингового вседорожника Lada Niva Bronto могут начаться в конце августа нынешнего года. Ожидаемая стоимость новинки в топовой комплектации — 953 900 рублей.

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