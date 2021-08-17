Челябинск, 17 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Челябинске на промышленной площадке уничтожили больше тысячи единиц игорного оборудования. Об этом сообщает региональный главк МВД.

(сс) stokpic Казино

Среди них системные блоки, игровые аппараты и иные предметы незаконной деятельности, изъятые ранее. Их уничтожили тяжёлой техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске закрыли очередное нелегальное казино. Оно размещалось в одном из жилых домов.