В Челябинске уничтожили более 1000 единиц игорного оборудования
Челябинск, 17 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Челябинске на промышленной площадке уничтожили больше тысячи единиц игорного оборудования. Об этом сообщает региональный главк МВД.
(сс) stokpic
Казино
Среди них системные блоки, игровые аппараты и иные предметы незаконной деятельности, изъятые ранее. Их уничтожили тяжёлой техникой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске закрыли очередное нелегальное казино. Оно размещалось в одном из жилых домов.