Махачкала, 17 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и одна из компаний по производству энергетических напитков подпишут соглашение об участии спортсмена в рекламной кампании. По информации ТАСС, стоимость контракта составит $7 млн (более 500 млн рублей).

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

По данным информагентства, этот контракт станет самым крупным для бывшего бывшего участника UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата), вышедшего на пенсию в начале 2021 года.

Напомним, по данным Forbes, на конец июля 2021 года Хабиб Нурмагомедов оказался лидером среди звёзд спорта и шоу-бизнеса по уровню доходов. По данным издания, его доход составил $12 млн.

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