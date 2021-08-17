Томск, 17 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Ещё шесть пациентов с диагнозом COVID-19 умерли в Томской области. Об этом 17 августа сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Томской области стали 530 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа в регионе выявлено 39 258 носителей коронавируса. Общее число выздоровевших — 34 155.