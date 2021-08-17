Пермь, 17 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 475 заражений коронавирусом что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 17 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 81 122 зараженных корнавирусом. Выздоровели 71 270 пермяков. Жертвой болезни стали 3705 человек, в том числе 21 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах находятся 3746 пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободным остается 18,1% коечного фонда от фактически развернутого.

Добавим, Прикамье получило очередную партию вакцины — 16 200 комплектов «Спутника V». С начала 2021 года первую прививку сделали 605,3 тыс. жителей. Полный курс вакцинации прошли 462,3 тыс.пермяков.