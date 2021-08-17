Барнаул, 17 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Алтайском крае вынесен обвинительный приговор экс-заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой. Как сообщает 17 августа территориальное СУ СК РФ, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»), чиновница получила три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать определенные должности в течение трёх лет.

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«В ходе предварительного следствия Долгова вину в содеянном признала полностью. В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на ее имущество наложен арест в сумме более 5 миллионов 500 тысяч рублей», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова была арестована в сентябре 2020 года. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

По данным следствия, осенью 2018 года она организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение.

Кроме того, в 2018 году осужденная, превысив должностные полномочия, незаконно обеспечила приобретение подведомственным государственным унитарным предприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одного из обществ с ограниченной ответственностью, в результате чего после их уценки предприятию был причинен имущественный ущерб в размере более 107 тысяч рублей. Преступления выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю

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