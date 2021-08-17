Архангельск, 17 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В отношении архангелогородца, погибшего при падении с 25 этажа, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

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По версии следствия, 16 августа 2021 года утром в подъезде жилого дома нанес не менее двух ударов мачете в область головы и тела своему 31-летнему родственнику.

«Мужчина остался жив благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Потерпевший прооперирован и находится в больнице с тяжелой сочетанной травмой», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый с места преступления скрылся, а затем был найден мертвым.

В ходе допроса супруга потерпевшего, которого на ее глазах родственник ударил мачете, сообщила, что причиной конфликта стал вопрос наследования квартиры.