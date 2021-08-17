Москва, 17 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Свои соболезнования в связи со смертью главного конструктора самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрея Юрасова выразил 17 августа семье и товарищам по работе покойного генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Вчера на 60-м году жизни умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Владимирович Юрасов», — написал он в своем Телеграм-канале.

Также Рогозин отметил, что Юрасов был талантливым и порядочным человеком.

«Очень жаль. Мои искренние соболезнования семье и товарищам по работе», — добавил в своем сообщении гендиректор Роскосмоса.

Отметим, Андрей Юрасов родился в 1961 году в Москве и после окончания Московского авиационного института (МАИ) он поступил на работу в ПАО «Ил», в котором проработал свыше 34 лет, пройдя трудовой путь от техника до главного конструктора.