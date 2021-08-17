Томск, 17 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 125 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в областном оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За всё время в регионе выявлено 39 258 носителей коронавируса. Выздоровели 34 155 жителей Томской области, в том числе 43 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в регионе выявили 123 носителя коронавируса, выздоровели 49 томичей.