Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:51 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит вопросы финансирования замороженного строительства детского больничного комплекса в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. Такое поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Сколько ещё необходимо средств на достраивание медучреждения, совместно определят правительства РФ и Хабаровского края. Срок исполнения поручения — до 20 августа. К этому же времени должна быть скорректирована проектно-сметная документация по возведению детской больницы.

Затем поручено заложить в федеральный бюджет финансирование на завершение строительных работ. К 1 сентября 2023 года детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре должен быть достроен.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Хабаровский край 29 июля Михаил Мишустин отчитал чиновников за заморозку строительства детской больницы в Комсомольске-на-Амуре. Этот проект, напомним, начали реализовывать по поручению президента РФ Владимира Путина.