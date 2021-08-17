Тюмень, 17 августа, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Роженицы из Юргинского района Тюменской области вынуждены по причине закрытого роддома ездить на роды за 57 километров в село Омутинское. Об этом сообщили на прямой линии 17 августа главе региона Александру Моору местные жители.

Kremlin.ru В роддоме

Юргинцы спрашивают, зачем закрыли роддом?

«До Омутинского не всегда успевают довезти. Уже были роды в машине», — сообщают губернатору.

Роддом в Омутинской больнице имеет необходимое количество квалифицированных специалистов и всё необходимое оборудование, комфортные палаты с телевизорами и холодильниками, подчеркнул Александр Моор.

«К сожалению, в самом Юргинском количество родов было небольшое. Но при этом в там есть экстренная палата для родов. Ситуации, когда роды принимают в автомобиле, происходят не только в деревне, но и в городе. Такова жизнь. Такие решения принимаются, чтобы оказать качественную помощь в родовспоможении наших женщин, чтобы сохранить здоровье женщинам и малышам. которые рождаются», — пояснил глава региона.