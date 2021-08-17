Пекин, 17 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Бывшего участника южнокорейско-китайской музыкальной группы EXO Криса Ву задержала полиция. Об этом 17 августа пишет издание Spletnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Певец был арестован ещё 31 июля 2021 года, так как он «несколько раз обманывал молодых женщин, заставляя их вступить в половые отношения». Информацию о задержании Криса Ву подтвердила полиция Пекина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19-летняя Ду Мэйчжу обвинила Криса Ву в изнасиловании. По её словам, артист под видом прослушивания пригласил её в дом, предлагал алкоголь и склонял к сексу, после чего она потеряла сознание. В тот момент ей было всего 17 лет.