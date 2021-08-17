Ижевск, 17 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Удмуртии будут искать другую более оптимальную площадку для реализации инвестиционного проекта по строительству крематория. Об этом сообщает администрация муниципального образования «Италмасовское» на своей странице в социальной сети.

Светлана Шаповалова Колумбарий в барнаульском крематории

Уточняется, что решение о подборе новой площадки принято по итогам встреч с жителями починка Успенский, Вожойский, деревни Новокварсинское, Банное и села Италмас.

Кроме того, в настоящее время в стадии расторжения находится договор по аренде земельного участка на строительство комплекса по переработке битумных отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года стало известно, что правительство Удмуртии предоставит в аренду ООО «Терра» земельный участок для реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация крематория» без проведения торгов. Участок площадью 43,669 тыс. кв. метров расположен в Завьяловском районе. Распоряжение об аренде площадки, подписанное главой республики Александром Бречаловым, действует в течение двух лет.

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