Чебоксары, 17 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Чувашии спустя восемь дней удалось полностью потушить пожар в заповеднике «Присурский». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов республики.

Mchs.gov.ru Пожар в заповеднике «Присурский» в Чувашии

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Возгорание на территории государственного природного заповедника «Присурский» произошло 8 августа, через трое суток его локализовали на площади 9 гектаров. Тушение лесной подстилки продолжалось до 16 августа, пока возгорание не было полностью ликвидировано.

В тушении пожара приняли участие 37 человек, также задействовано 13 единиц техники. Власти отмечают, что угрозы населённому пункту не возникало.

16 августа снят режим ЧС в границах заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, по 23 августа в Чувашии ожидается аномальная жара, температура будет достигать +34 градуса. В связи с неблагоприятными погодными условиями в южной части республики объявлен «оранжевый» уровень опасности и чрезвычайная пожароопасность (пятый класс). В большинстве районов Чувашии сохраняется высокая пожарная опасность.