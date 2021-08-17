Пенза, 17 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 236 случаев заражения коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба на 17 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 60 226 заражений.

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Выздоровели за все время 47 863 ковид-пациента, за сутки — 187 человек. Скончался от COVID-19 всего 1941 житель, в том числе за последние 24 часа — 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за 16 августа от коронавирусной инфекции в России скончались 805 человек, общее число смертей с начала пандемии — 172 110. Выздоровели за последние 24 часа свыше 18,4 тыс. человек.

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