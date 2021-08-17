Самара, 17 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Площадь, охваченная огнем в Самарской области, увеличилась до 152 га. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

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Сообщается, что в регионе продолжает действовать противопожарный режим. При этом из-за аномальной жары опасность возникновения лесных пожаров остается актуальной.

«Если в прошлые годы общая площадь лесных пожаров не превышала 17−25 га — загорались небольшие участки леса, то в этом году площадь, охваченная огнем, увеличилась до 152 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что спасатели региона для предотвращения пожаров активно используют систему контроля и мониторинга.

«Минлесхоз имеет сеть вышек по области, позволяющих вести круговой видеообзор очень большой территории. Видеокамеры фиксируют все, что происходит вокруг них. В последнее время получила распространение и беспилотная авиация. Беспилотники могут охватить очень большую территорию», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ полковник внутренней службы Александра Аникина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 августа в Самарской области за неделю произошло 170 техногенных возгораний.