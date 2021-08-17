Северобайкальск, Бурятия, 17 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело против сотрудника компании «РЖД» за получение взятки и превышение полномочий. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки в Бурятии попался на взятке в 1 млн рублей

По данным следствия, начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки с января 2019 года давал указания о переводе электромонтёра на временное замещение вышестоящей должности. При этом разницу в окладе подозреваемый присваивал себе. Таким образом, он незаконно получил около 260 тыс. рублей.

Кроме того, 20 июля 2021 года он получил взятку в размере 1 055 тыс. рублей от замгендиректора компании «ЭлитСпецСтрой». Взамен он содействовал фирме при выполнении работ по строительству объекта «Двухпутная вставка на перегоне «Тыя-Северобайкальск».

Деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и ФСБ. В настоящее время мужчина заключён под стражу.