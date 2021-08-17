Оренбург, 17 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Оренбургская область готова к отопительному сезону почти на 70%. Глава минстроя Александр Полухин отметил, что ситуация с подготовкой региона к зиме складывается, как в прошлом году, сообщает пресс-служба областного правительства.

Отопительный сезон

Из 15,2 тыс. многоквартирных жилых домов к отопительнму сезону подготовлено 11 278 зданий (74,9%), из 3,1 тыс. объектов социальной сферы — 2545 (81,3%); из 2,5 тыс. котельных и мини-котельных — 2302 (73,8%); из 202 тепловых пунктов — 133 (65,8%). Как и в прошлом году на данный период средняя готовность Оренбуржья составляет 69,9%.

Паспортов готовности имеют 1453 многоквартирных дома, что составляет 9,7% от общего количества таких домов в регионе. Паспорта получили высотки в Оренбурге — 35,6% от общего количества домов города, Кувандыкском городском округе — 7%, в Асекеевском районе — 12,8%, Кваркенском районе — 10,4%, Оренбургском районе — 34,5%, Северном районе — 8,3%, Тоцком районе — 8,6%.

Министр подчеркнул, что главы муниципальных образовании должны держать на личном контроле подготовку к зиме. Паспорта готовности должны быть получены в срок и в полном объеме.

Стоит отметить, оформление паспортов готовности для потребителей должно свершиться до 15 сентября, для ресурсоснабжающих организаций — до 1 ноября, а для муниципальных образований — до 15 ноября.