Краснодар, 17 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 августа. В числе заболевших — 17 детей. Накануне, 16 августа, сообщалось о 253 заразившихся.

Коронавирус

«В Краснодаре 39 инфицированных, в Сочи — 25, в Анапе — 20, в Крыловском районе — 17, в Красноармейском — 13, в Лабинском — 12, в Мостовском — 11, в Динском — 10, в Ленинградском — девять», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 63 435 человек, 48 313 выздоровели. Скончались 4 766 человек, в том числе 33 пациента — за последние сутки.

В стационарах лечится 3521 человек с подтвержденным ковидом, дома лечение проходят 6 835 пациентов. 95 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, семеро — на ЭКМО.