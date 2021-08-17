Тбилиси, 17 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Министерство обороны Грузии начало помогать медикам в борьбе с пандемией в стране. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба военного ведомства.

RonnyK Грузия

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В пресс-службе отметили, что военнослужащие помогли развернуть два полевых госпиталя в Тбилиси. Кроме того, минобороны передало минздраву страны сотни коек для пациентов с COVID-19.

«Минобороны выражает готовность в случае необходимости готовить дополнительно тысячу коек ежемесячно на базе «Дельта» и передавать их минздраву», — говорится в сообщении.

В минобороны также отметили, что планируется создать из военных медиков мобильные бригады, которые обеспечат вакцинацию для тех, кому трудно добраться до прививочных пунктов.