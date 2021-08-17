Мадрид, 17 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет вернуть в клуб нападающего Криштиану Роналду. Об этом 17 августа сообщает Marca.

Univision.com Криштиану Роналду

По информации издания, Анчелотти уже связался с окружением португальского игрока, чтобы обсудить его возможное возвращение игрока в «Реал».

Отмечается, что идею возвращения Роналду поддерживает не только Анчелотти, но и большая часть игроков «Реала». Но президент клуба Флорентино Перес предпочитает трансфер Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Ранее сообщалось, что агент Жорже Мендеш, работающий с Роналду, предложил услуги игрока английскому «Манчестер Сити».