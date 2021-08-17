Чухломские педагоги пожаловались Путину на «самодурство» главы района
Чухлома, Костромская область, 17 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Работники системы образования и родительский комитет при Чухломской средней школе направили обращение Владимиру Путину, в котором попросили его разобраться с увольнениями педагогов в районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее свои посты по собственному желанию покинули все сотрудники отдела образования администрации, директор Чухломской средней школы, его заместители, трое учителей, директор Судайской средней школы. Авторы обращения связывают увольнения с неэтичным поведением главы Чухломского района Владимира Бахвалова.
В настоящее время району удалось найти новых директоров для школ и заведующего районным отделом образования. Авторы обращения считают, что назначенные на эти должности люди «не имеют должного опыта управленческой работы в образовательных организациях» и просят вернуть на свои места старых специалистов.
Местные жители беспокоятся, что району не удастся найти педагогов на вакантные должности учителей русского языка, информатики и математики в единственную школу в Чухломе.
Ответ на обращение жители города должны получить в конце сентября 2021 года. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.
Справка: в Чухломской средней школе имени Яковлева получают образование 700 детей. В учреждении, включая педагогов и технических служащих, работают более 100 человек.