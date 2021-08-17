Чухлома, Костромская область, 17 августа, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Работники системы образования и родительский комитет при Чухломской средней школе направили обращение Владимиру Путину, в котором попросили его разобраться с увольнениями педагогов в районе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.eduportal44.ru Чухломская школа

Напомним, ранее свои посты по собственному желанию покинули все сотрудники отдела образования администрации, директор Чухломской средней школы, его заместители, трое учителей, директор Судайской средней школы. Авторы обращения связывают увольнения с неэтичным поведением главы Чухломского района Владимира Бахвалова.

«Оскорбление подчиненных, выражение нецензурной речью в их адрес — это нормальная практика нашего главы. При тотальном кадровом голоде в системе образования района по причине самодурства уничтожаются лучшие образовательные кадры высочайшего профессионального уровня», — говорится в обращении.

В настоящее время району удалось найти новых директоров для школ и заведующего районным отделом образования. Авторы обращения считают, что назначенные на эти должности люди «не имеют должного опыта управленческой работы в образовательных организациях» и просят вернуть на свои места старых специалистов.

«Сейчас четыре руководителя — бывшая заведующая отделом образования Большакова, её заместитель Игнатенко, специалист отдела Воронцова и директор Чухломской школы Лебедева с 28-летним стажем работы зарегистрированы в качестве безработных. Считаем вопиющей несправедливостью, что высококвалифицированные кадры, с опытом управленческой работы пополнили ряды нетрудоустроенных граждан».

Местные жители беспокоятся, что району не удастся найти педагогов на вакантные должности учителей русского языка, информатики и математики в единственную школу в Чухломе.

«Родители старшеклассников, которым скоро сдавать экзамены, пребывают в шоке. Они переживают, что в район никто не поедет. Даже если удастся найти специалистов, то вряд ли это будут педагоги с десятилетиями стажа за плечами. Мы, жители Чухломы, знали уволившихся педагогов. Они были фанатами своего дела, всегда помогали детям разобраться с материалом за рамками урока и не просили денег за внерабочую помощь. Хотелось бы, чтобы управленцев и специалистов вернули на свои места», — поделился мнением житель Чухломы Сергей Рассечкин .

Ответ на обращение жители города должны получить в конце сентября 2021 года. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.