Стокгольм, 17 августа 2021, 11:58 — REGNUM В Киеве на саммите так называемой «Крымской платформы» будут находиться премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и министр обороны страны Петер Хультквист. Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.
В пресс-службе отметили, что Швеция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.
Напомним, ранее своё участие в данном мероприятии подтвердил спикер Сената Канады Джордж Фьюри.
«Крымская платформа» — это международный формат, в котором Украина намерена обсуждать «возвращение» Крыма. Отметим, что полуостров вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума.
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