Стокгольм, 17 августа, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Киеве на саммите так называемой «Крымской платформы» будут находиться премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и министр обороны страны Петер Хультквист. Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

Стокгольм. Швеция

«Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы «Крымская платформа». В визите также примет участие министр обороны Петер Хультквист», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Швеция поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.

Напомним, ранее своё участие в данном мероприятии подтвердил спикер Сената Канады Джордж Фьюри.

«Крымская платформа» — это международный формат, в котором Украина намерена обсуждать «возвращение» Крыма. Отметим, что полуостров вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума.