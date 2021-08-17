Екатеринбург, 17 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Реконструировать стадион «Калининец» в Екатеринбурге будет компания «АстраСтройИнвест». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Алексей Колчин ИА REGNUM Талисманы Универсиады

На конкурс подали только одна заявку, её признали соответствующей требованиям. Подрядчик получит 2,4 млрд рублей от администрации Екатеринбурга.

В «Калининце» появится крытый спортивный комплекс, разминочный стадион, административно-бытовой корпус и ещё ряд нововведений, требуемых для проведения Универсиады — 2023 в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, стадион ранее реконструировали за 190 млн рублей к Чемпионату мира по футболу — 2018.

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