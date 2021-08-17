Москва, 17 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В России, по данным на 16 августа, режим ЧС из-за лесных пожаров действует в восьми субъектах РФ. Такие данные приводит научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».

Mchs.gov.ru Лесной пожар

С 10 по 16 августа на территории страны зарегистрировано 1046 очагов природных возгораний, что на 0,4% больше, чем с 3 по 9 августа. Больше всего возгораний наблюдалось в Дальневосточном регионе — 476, в Сибирском — 320 природных пожаров, в Европейском регионе — 250.

Наиболее сложная пожарная обстановка сохраняется в Республике Саха (Якутия), Иркутской области, Башкирии, за неделю в этих регионах отмечены максимальные площади, пройденные огнем. Также лесные пожары зафиксированы в Мордовии, Красноярском крае, Оренбургской, Челябинской и Костромской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поблагодарил добровольцев, которые принимают участие в работе ликвидации природных пожаров в российских регионах.

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