Ярославль, 17 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области зарегистрировала 21 кандидата на выборах депутатов Госдумы по двум одномандатным округам — 194-му и 195-му. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт избиркома.

Congress of local and regional authorities Выборы

Среди кандидатов есть как известные политики, действующие депутаты, так и новички избирательного процесса.

В 194 округ входят большая часть Ярославля (Дзержинский, Заволжский, Ленинский, Фрунзенский районы), Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Тутаевский и Пошехонский районы, часть Рыбинского и Ярославского районов. В этом округе избирком зарегистрировал 11 кандидатов. Здесь самая большая плотность довольно известных политиков.

Это действующий депутат Госдумы, обладатель золота Олимпиады по хоккею Андрей Коваленко («Единая Россия»), депутат Ярославской областной думы Ирина Лобанова (ЛДПР), депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова (КПРФ), бывший губернатор Ярославской области (а также бывший депутат Госдумы и сенатор), а ныне пенсионер Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»), депутат муниципалитета Ярославля, врач-онколог Дмитрий Петровский («Коммунисты России»), финансовый директор птицефабрики (в прошлом — депутат Ярославской областной думы) Сергей Балабаев («Яблоко»), директор «Института экологического развития» Дмитрий Трусов («Зелёные») и индивидуальный предприниматель Илдар Хазипов («Родина»), студент Владислав Мирошниченко («Новые люди»), директор ООО «Центр судебных экспертиз Ярославской области», в прошлом директор муниципальной управляющей компании Юлия Овчинникова.

В 195 округе, в который входит вся остальная территория области, включая второй по величине город Рыбинск и Кировский и Красноперекопский районы Ярославля, кандидатов меньше, меньше среди них и политических тяжеловесов. Зарегистрированы помощник депутата Госдумы Евгений Смирнов (ЛДПР), депутат Ярославской областной думы, в прошлом журналист областного телевидения Лариса Ушакова («Единая Россия»), депутат всех созывов Госдумы России Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия»), пенсионер Александр Долгушин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев, директор птицефабрики, в прошлом депутат облдумы Василий Цепенда («Яблоко»), ведущий специалист по ГО, мобилизационной работе и секретному делопроизводству ГТРК «Ярославия» Владимир Гусев («Зелёные»), директор ассоциации проектных организаций Александр Добычин («Родина»), временно не работающий Владимир Карпов («Новые люди»).

Состав кандидатов говорит о том, что выборы в Ярославской области будут традиционно конкурентными.