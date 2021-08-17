Старый Оскол, Белгородская область, 17 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Ликвидировать юридическое лицо — управление записи актов гражданского состояния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области планирует Совет депутатов города. По проекту решения работа органа завершиться до 1 декабря 2021 года.

Павел Ищенко ИА REGNUM Регистрация брака

Для ликвидации Старооскольского ЗАГСа формируется комиссия, которую возглавит заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию Светлана Халеева. Всю документацию ЗАГСа передадут в архив Старооскольского городского округа. Работников управления известят об увольнении письменно, пишет издание «Фонарь».

По данным Старооскольского управления ЗАГСа, 1 июля 2021 года здесь был зарегистрирован тысячный ребёнок, а 7 августа — брак заключила тысячная пара молодожёнов.