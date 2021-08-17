В белгородском Старом Осколе намерены ликвидировать ЗАГС
Старый Оскол, Белгородская область, 17 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Ликвидировать юридическое лицо — управление записи актов гражданского состояния администрации Старооскольского городского округа Белгородской области планирует Совет депутатов города. По проекту решения работа органа завершиться до 1 декабря 2021 года.
Для ликвидации Старооскольского ЗАГСа формируется комиссия, которую возглавит заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию Светлана Халеева. Всю документацию ЗАГСа передадут в архив Старооскольского городского округа. Работников управления известят об увольнении письменно, пишет издание «Фонарь».
По данным Старооскольского управления ЗАГСа, 1 июля 2021 года здесь был зарегистрирован тысячный ребёнок, а 7 августа — брак заключила тысячная пара молодожёнов.