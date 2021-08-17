Москва, 17 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery привёз в Россию «умную» версию кроссовера Tiggo 8 Pro с системой помощи водителю ADAS (advanced driver-assistance systems). Об этом сообщается на сайте компании.

Chery Chery Tiggo 8 Pro

Модель Tiggo 8 Pro в новой версии Ultimate также укомплектована адаптивным круиз-контролем.

Самая бюджетная комплектация кроссовера стоит два миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит авто с двухлитровым мотором производительностью 170 л. с. и вариатором.

Более популярная в России комплектация Speedline с 1,6-литровым двигателем объёмом 1,6 литра и «роботом» (выдает 186 лошадиных сил) стоит 2 199 900 рублей.

Цена версии Dreamline равна 2 349 900 рублей. Топовая комплектация Ultimate — 2 449 900 рублей. Именно в этой версии будет установлена система ADAS.

Ранее Chery представила новый электрический хэтчбек Chery QQ Ice Cream стоимостью 30 тыс. юаней (порядка 340 тыс. рублей). Дизайн машины выполнен в стиле китайского электрокара Wuling Hongguang Mini EV.

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