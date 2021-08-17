Боровск, Калужская область, 17 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Боровском районе Калужской области состоялась комиссионная приёмка ремонта участка дороги «Малоярославец — Боровск» — Кривское — Обнинск. Работы велись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность ремонтируемого участка составила более 6 км. Стоимость работ — около 70 млн рублей. Об этом 17 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Фото министерства дорожного хозяйства Калужской области. Протяженность ремонтируемого участка составила более 6 км, стоимость работ — около 70 млн рублей

Подрядная организация ОАО «Калугавтодор» выполнила работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды. Использовалось асфальтобетонное покрытие ЩМА-20. Кроме этого, здесь были укреплены обочины щебнем, отремонтированы трубы, установлены автобусные остановки, термопластиком нанесена горизонтальная разметка и шумовые полосы. По словам главы администрации Боровского района Николая Калиничева, дорога является крайне важной для жителей муниципалитета, так как соединяет Боровский район с Обнинском.

«Учитывая, что последние годы из-за огромной транспортной нагрузки состояние дорожного покрытия стало неудовлетворительным, ремонт, который в этом году провело министерство дорожного хозяйства области, очень важен. Мы видим, что дорога выполнена в замечательном качестве. Передвижение по дороге не сравнить с тем, что было», — отметил Николай Калиничев.

Дорога «Малоярославец — Боровск» — Кривское — Обнинск входит в опорную сеть трасс региона. Решением комиссии после ремонта объект введен в эксплуатацию. В состав комиссии вошли сотрудники областного министерства дорожного хозяйства, ГКУ «Калугадорзаказчик», подрядной организации АО «Калугавтодор», регионального управления ГИБДД, представители муниципального образования, общественности.