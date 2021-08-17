Чебоксары, 17 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Чувашии сельчанин осуждён за кражи и изнасилование матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Семейное насилие

Перед судом предстал 22-летний житель Красноармейского района, который ранее четыре раза привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Правоохранители установили, что с 17 по 19 апреля 2021 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, он насиловал свою мать, применяя насилие. Также следствие установило его причастность к краже 68 тыс. рублей, совершённой в августе 2018 года.

Суд признал мужчину виновным в кражах (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), трёх фактах изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и двух эпизодах насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Красноармейский районный суд назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Вурнарском районе Чувашии признан невменяемым мужчина, который попытался изнасиловать свою 90-летнюю тётю. Ему назначили принудительное лечение.

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