Вольфсбург, Германия, 17 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» исключён из Кубка Германии из-за ошибки с количеством замен в матче первого раунда турнира. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Вольфсбург» играл с клубом третьего дивизиона «Пройссен Мюнстер» и одержал победу в дополнительное время со счетом 3:1.

По ходу матча главный тренер «Вольфсбурга» Марк ван Боммел сделал шесть замен, тогда как правилами турнира разрешено проводить только пять замен. В результате клубу засчитано техническое поражение со счётом 0:2.

«Команды сами отвечают за замены в течение матча. Одна из их основных задач — следить за существующими возможностями делать замены», — заявил зампредседателя спортивного суда Немецкого футбольного союза (DFB) Штефан Оберхольц.

«Вольфсбург» может в течение 24 часов может подать жалобу на это решение в спортивный трибунал DFB.