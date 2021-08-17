Анапа, Краснодарский край, 17 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Восстановить подачу электроснабжения в дома жителей Анапы, отключенного из-за непогоды, планируется 17 августа. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Anapa-official.ru Непогода в Анапе

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«Мы надеемся, что последних потребителей сегодня до обеда, максимум до вечера, можно будет подключить к электроэнергии», — сказал замглавы Минэнерго.

Всего с 14 августа на Черноморском побережье Краснодарского края без энергоснабжения остались 108 тыс. человек, на 17 августа без света остаются около 9 тыс. жителей Анапы.

Сильные ливни на Кубани стали причиной массовых подтоплений в нескольких муниципалитетах, в семи из них, в том числе в Анапе, продолжает действовать режим ЧС.