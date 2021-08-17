Уфа, 17 августа, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Женщина, которую заподозрили в убийстве чужого новорожденного ребенка в роддоме Башкирии, ранее была выписана из психоневрологического диспансера. Эту информацию подтвердили в пресс-службе минздрава республики.

StockSnap Младенец

Сообщается, что согласно заключению врачей, эта женщина не представляла угрозы для окружающих.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что утром 16 августа две женщины поступили в больницу Стерлитамака на плановые роды. Врачи им сделали кесарево сечение, в связи с этим пациентки были переведены в общую постоперационную палату реанимационного отделения.

«Около 17:30 часов стали приносить детей на кормление, одна пациентка внезапно встала и выбросила из окна новорожденного ребенка женщины, которая находилась с ней в одной палате. Ребенку проведены реанимационные мероприятия, от полученных травм младенец скончался», — сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии женщину заподозрили в убийстве чужого младенца.