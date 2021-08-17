Ивано-Франковск, Украина, 17 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области Украины во время празднования свадьбы отравились 11 человек. Об этом сообщила 17 августа пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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«В Яремчанской центральной городской больнице и Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит госпитализированы 11 человек, из них трое детей (2004 — 2010 г.р.)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошёл в селе Поляница Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Напомним, в Полтавской области Украины после отравления неизвестным веществом 16 работников местного мясокомбината, была изъята и утилизирована вся продукция предприятия.