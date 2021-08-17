Пермь, 17 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за выноса тропической воздушной массы с территории Средней Азии на несколько дней установится экстремально жаркая погода, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Жара

В течение недели (до 22 августа) на территории Прикамья будет властвовать сухая и жаркая погода. Грозы возможны 17 августа на северо-востоке региона. Не исключены локальные шквалы с силой ветра до 25 метров в секунду.

В период 20−22 августа ожидается интенсивный заток тропического воздуха с северного Казахстана на Урал. В Пермском крае в эти дни воздух прогреется днем до +34˚С, ночью — до +20˚С, что выше нормы на 10−12˚С. Возможно установление новых рекордов максимальной температуры 21−22 августа, есть вероятность обновления максимума всей третьей декады августа, который составляет +33,2˚С и был установлен в 1972 году.